В Сочи открылся новый пешеходный турмаршрут

Новый туристический маршрут «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни» открылся в городе-курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Новый пешеходный турмаршрут включает памятники военной истории.

«Разработана удобная навигация. Маршрут рассчитан на один час прохождения, его длина один километр»,— говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского разработаны еще три пешеходных маршрута. В 2023 году будут запущены «Музеи природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города» и «Исторический бульвар».

Тат Гаспарян

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