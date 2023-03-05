В очереди на Керченскую переправу ожидают 139 грузовиков с продуктами

139 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости в воскресенье, 5 марта, ожидают в очереди на Керченскую переправу. Фуры находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Для погрузки на паром, как уточняют в оперштабе региона, водители получают пропуска. На месте в настоящий момент дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева.

Всего за прошедшие сутки паромы «Лаврентий», «Ейск», «Керченский-2» и «Мария» перевезли 321 пассажира и 259 автомобилей в Крым.

На Кубани действовуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами.

Тат Гаспарян

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