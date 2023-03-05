В Челябинской области ожидается сильный снег с дождем и ветром

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Челябинской области 6 марта. В горных районах ожидается сильный снег, временами с дождем, метели и гололедица, а также ветер с порывами до 16-21 метров в секунду. Об этом сообщает едино-диспетчерская служба Челябинска.

По данным регионального гидрометцентра, небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем ожидаются на территории всей области. Температура воздуха в ночь с 5 на 6 марта составит в среднем по области -2,-7 градусов Цельсия, днем – -3,+2.