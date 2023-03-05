Бывшего зампреда правления Экопромбанка требуют признать банкротом

Арбитражный суд Омской области принял к производству заявление о признании банкротом бывшего зампредседателя правления Экопромбанка Вадима Манина. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

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Заявление о признании господина Манина банкротом подал конкурсный управляющий Экопромбанка в декабре 2022 года. Суд согласился включить требования банка в третью очередь реестра кредиторов, сумма составила 184 млн руб., в том числе: 76, 2 млн руб. – убытки, 107, 7 млн руб. – возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 27 февраля суд отложил рассмотрение обоснованности требований о признании должника банкротом на 27 марта 2023 года.

Вадим Манин был осужден Ленинский судом Перми 6 декабря. Как установил суд, банкир незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест». По условиям соглашения, из залога были выведены 32 квартиры, принадлежащие обществу. В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб. Господину Манину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года в колонии общего режима.