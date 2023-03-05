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Коммерсантъ FM
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Nikkei: Япония собирается использовать беспилотники для перехвата иностранных самолетов

Власти Японии рассматривают возможность использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для перехвата зарубежных самолетов или летательных аппаратов, которые приближаются к границам воздушного пространства страны. Пилотируемые истребители станут поднимать в воздух в случае высокой угрозы нападения. Об этом сообщила газета Nikkei Asia.

Как пишет Nikkei Asia, беспилотники будут использоваться для определения типа и технических характеристик зарубежного летательного аппарата. Силы самообороны Японии планируют провести учения по использованию БПЛА для этих целей. Для первичного перехвата воздушных судов могут закупить турецкие Bayraktar TB2 или американские MQ-9 Reaper.

По информации Nikkei Asia, возможность отправлять на перехват беспилотники стали рассматривать из-за высокой нагрузки на Силы самообороны. В 2021 году военные поднимали истребители более 1 тыс. раз. По оценкам газеты, стоимость отправки беспилотника для идентификации иностранных летательных аппаратов в 40 раз меньше, чем использование пилотируемых истребителей.

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