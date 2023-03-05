Конкурс на реконструкцию дороги в Арзамасском районе признали законным

Строительной компании «Бурбау» не удалось в суде оспорить решение комиссии ФАС России, которая не стала отменять итоги регионального конкурса Главного управления автодорог (ГУАД) по реконструкции участка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода Арзамасском районе.

В октябре прошлого года победителем на проект стоимостью 1,67 млрд руб. признали ООО СК «Орион плюс». Заявка «Бурбау» была отклонена из-за нарушений требований к банковской гарантии. Заявитель пытался доказать, что итоги дорожного конкурса неправомерны.

Арбитражный суд Москвы подтвердил, что банковская гарантия «Бурбау» не соответствовала постановлению правительства РФ № 1005, и ГУАД вместе с центром размещения заказа правомерно не приняли заявку компании. Вместе с тем ФАС и суд отметили, что в протоколе подведения итогов не было мотивированной информации о том, что организаторы отклонили заявку «Бурбау». Это является административным правонарушением порядка проведения госзакупок и влечет наложение 50 тыс. руб. штрафа на устроителей конкурса.

Иван Сергеев