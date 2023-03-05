На Сахалине проводят операцию по спасению рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине

В Долинском районе на юге Сахалина 18 рыбаков застряли на льдине, которая откололась от берега и уплыла в море. Местное управление МЧС проводит операцию по их спасению, сообщили в пресс-службе ведомства.

В операции принимают участие шесть спасателей и три единицы техники со спасательного поста села Стародубское, а также шесть человек и три единицы техники из Южно-Сахалинска. В операции также задействованы скорая медицинская помощь, сотрудники МВД и госинспекции по маломерным судам Долинского района.

Олеся Павленко