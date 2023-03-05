За сутки на Кубани выявили 215 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 215 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших 134 женщины, 81 мужчина и 18 детей. Самому старшему пациенту — 91 год, а младшему — 5 месяцев.

Медики выявили в Краснодаре 67 случаев заражения коронавируса, в Армавире и Тимашевском районе — по 18, в Сочи и Тихорецком районе — по 13, в Новороссийске и Ейском районе — по семь.

Всего в медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились 1 089 993 жителя. С начала пандемии подтвердили 350 907 случаев, с выздоровлением выписали 338 152 человека, спасти не удалось — 11 157 пациентов.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1,3 тыс. человек, в стационарах — 288 пациентов.

Тат Гаспарян

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