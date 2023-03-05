В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд Бишкек–Самара, пострадавших нет

На западе Казахстана, в Актюбинской области, сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бишкек–Самара, сообщила пресс-служба МЧС республики. По данным министерства, в поезде находилось свыше 200 человек. В госпитализации они не нуждаются.

«5 марта ориентировочно в 10:30 (8:30 мск.— "Ъ") в Актюбинской области, Шалкарский район, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона №1 и трех колесных пар вагона №2 пассажирского поезда №317 сообщением "Бишкек–Самара"»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы МЧС.

В поезде находились граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстанские железные дороги». По оценкам МЧС, всего более 200 человек. В пресс-службе уточнили, что на данный момент пассажиры размещены в других вагонах поезда, госпитализация им не требуется.

На место происшествия вылетел вертолет авиакомпании «Казавиаспас», направлены спасательные подразделения. К месту также следует восстановительный поезд «Казахстанских железных дорог».