В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», с 18:00 5 марта до 18:00 6 марта в горах Сочи выше 1 тыс. метров — лавиноопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В районах схода лавин спасатели рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды. Необходимо, выходя в горы, знать в районе пути или прогулки места возможного схода снежных лавин.

Чаще всего, предупреждают в МЧС, лавины сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.

Если вы попали в зону схода лавины: бегите в сторону, чтобы уйти с ее пути. При попадании под лавину или обвал нужно постараться укрыться под скалой, за стволом большого дерева.

Тат Гаспарян

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