В Иркутске ликвидирован пожар в строящейся высотке

Пожарные ликвидировали возгорание, начавшееся в ночь на воскресенье на 16 этаже строящегося жилого дома в Иркутске. Площадь пожара составили 260 кв. метров.

Сообщение о возгорании строительных лесов на улице Байкальской поступило в 04:46 по местному времени. Ликвидация огня осложнялось угрозой обрушения строительных конструкций. «Пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка. В течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций, чтобы установить подъемники», – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар удалось локализовать в 08:15, ликвидировать в 09:05. К тушению привлекались 20 человек личного состава МЧС и семь единиц техники.

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Илья Николаев