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Коммерсантъ FM
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Сугробы в Москве достигли максимальной за всю зиму высоты

За последние сутки высота снежного покрова в Москве выросла до 41 см с 36 см. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«Мартовские сугробы в Москве даже выше, чем прошедшей зимой. Максимумы снежного покрова в городе фиксировались 20 и 25 февраля — 38 см»,— сказали в метеобюро «Интерфаксу».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве сегодня, 5 марта, составит от –1 до 1°С. Порывы ветра могут достигать до 5 м/с, небольшой снегопад будет продолжаться до вечера. В Подмосковье температура воздуха составит от –4 до 1°С днем и до –8°С ночью.

Олеся Павленко

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