В Челябинской области задержали около сотни подростков

Сотрудники МВД доставили 4 марта в отделы полиции Челябинской области около 100 несовершеннолетних, которые могли быть связаны с движением «ЧВК „Редан“», и их противников. Больше всего задержанных – 60 человек – в Миассе, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В полицию Миасса поступило сообщение о том, что планируется сбор группы подростков, возможно возникновение конфликтных ситуаций. На место сбора были направлены дежурные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники Росгвардии»,– сообщили в полицейском главке. В результате нарушений общественного порядка не допущено. В отдел МВД России по Миассу доставили 60 подростков, с которыми в присутствии родителей или законных представителей провели профилактические беседы. Затем всех отпустили.

В социальных сетях местные жители сообщают, что толпа подростков в Миассе устроила шествие, а при виде автомобилей МВД, все разбежались.

Кроме того, по данным источника в правоохранительных органах, 4 марта Челябинске задержали более 30 подростков. Их доставили в отдел полиции Центрального района, а после профилактической беседы отпустили.