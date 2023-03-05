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Глава СКР проконтролирует проверку по стройке рядом с историческим памятником в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по сведениям о строительстве многоквартирного дома в охранной зоне объекта культурного наследия «Насосная водопровода железной дороги» в Челябинске. Проверку проводит следственное управление СК РФ по Челябинской области, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Здание насосной водопровода железной дороги расположено в начале улицы Свободы и является объектом культурного наследия регионального значения. По данным СК, в его охранной хоне проводятся работы по строительству многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения. «Возле исторического здания сносится забор, складируется строительный мусор и прокладываются коммуникации. Обращения в различные инстанции результата не принесли»,– говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Ее проведение контролирует центральный аппарат ведомства.

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