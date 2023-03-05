Бывший пермский полицейский сделает название своего швейного ателье брендом

Швейное ателье экс-начальника ОВД по Кировскому району Перми Сабира Гайибова подало заявку в Роспатент на регистрацию своего названия в виде бренда. Как сообщается на сайте znakoved.ru, ООО «Ателье Офицерское» намеревается зарегистрировать в виде товарного знака свое название и логотип.

Заявка от компании поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14 февраля. Товарный знак предлагается использовать применительно к форменной одежде, галантерейным изделиям, обработке тканей, кожи, ремонту одежды и прочему. Решение по удовлетворению заявления компании еще не принято.

Согласно Kartoteka.ru, ООО «Ателье Офицерское» учреждено в 2013 году и занимается производством спецодежды. Ателье шьет форменную одежду для сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и других силовых структур. Предприятием владеют Сабир Гайибов (34%), Алексей Власов (33%) и Владислав Посохин (33%). Господин Гайибов также возглавляет ателье. Сабир Гайибов с 2005 по 2009 год возглавлял ОВД по Кировскому району Перми. Другой совладелец ателье, Алексей Власов, числится соучредителем общественной организации «Пермский спортивный клуб “Вспорте”», общественного движения «Антидилер Пермь», московского фонда «Новый Иерусалим», совладельцем предприятия «Форвард-Пермь» Владислав Посохин развивает несколько компаний в сфере связи для учреждений ФСИН России (ООО «КоКос»), разводит животных (ООО «Рашин перепел») и прочее.