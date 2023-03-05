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Воронежские следователи отчитались о возвращении в бюджет более 650 млн рублей

Следственные органы СКР по Воронежской области в прошлом году рассмотрели 36 сообщений о причинении ущерба Российской Федерации в результате совершения налоговых преступлений. По итогам проверок было возбуждено 29 уголовных дел. Всего окончено производством 26 уголовных дел данной категории, из которых одно направлено в суд, 25 – прекращены по различным основаниям, размер причиненного ущерба составил свыше 650 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, в результате мер, принятых сотрудниками СКР во взаимодействии с иными правоохранительными органами, бюджетам всех уровней возмещен ущерб на указанную выше сумму. В ходе расследования уголовных дел данной категории с привлекаемыми к ответственности лицами «проводится разъяснительная работа о возможности прекращения преследования в связи с полным погашением налоговой задолженности, что предусмотрено действующим законодательством». Согласно примечанию к статьям 198-199 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление (предусмотренное настоящими статьями), освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, которым вменяется уклонение от уплаты налогов, полностью уплачены суммы недоимки.

В СКР отметили, что большинство переданных в суд уголовных дел о налоговых преступлениях заканчивается реальными сроками. Но возмещение ущерба (полное или частичное) до первого заседания «может быть учтено в качестве смягчающего обстоятельства». Так, Советский райсуд Воронежа приговорил к двум годам лишения свободы директора организации и его заместителя, которые, используя фирмы, зарегистрированные на чужие паспортные данные, уклонились от уплаты НДС на 19 млн руб.

Владимир Зоркий

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