Весной проект отеля в бывшем здании ВКИУ направят на согласование в Главгосэкспертизу

Как сообщили в Корпорации развития Пермского края, сейчас завершается проектирование отеля в бывшем здании ВКИУ на ул. Окулова, 4. Кроме того, идет подготовка комплекта документов для подачи в ФАУ «Главгосэкспертиза». На прохождение госэкспертизы проект гостиницы планируется направить уже этой весной, пояснили «Ъ-Прикамье» в корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2021 году Корпорация развития Пермского края учредила строительную компанию «Окулова 4». Цель ее создания — реконструировать в отель здание ВКИУ. Весной 2022 года пермские власти заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Стороны взаимодействуют при реализации трех туристических проектов в регионе, среди которых реконструкция бывшего здания ВКИУ на ул. Окулова, 4, в гостиницу. Как сообщалось в мае 2022 года, создать гостиницу категории «4 звезды» на месте бывшего здания военного института планировалось уже к концу 2023 года.