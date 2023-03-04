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Глава Оренбуржья передал в военную прокуратуру жалобы мобилизованных

Глава Оренбургской области Денис Паслер передал в военную прокуратуру жалобы мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее оренбургские мобилизованные сообщали, что по прибытии в Донецкую народную республику (ДНР) они были отправлены на штурм позиций без должной подготовки. В настоящее время по данному факту ведется проверка.

Ранее в соцсетях распространилось видеообращение мобилизованных из Оренбургской области к президенту России Владимиру Путину с просьбой «разобраться с беззаконным приказом командования».

Андрей Сазонов

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