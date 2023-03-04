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Коммерсантъ FM
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Nikkei: Япония создаст ракету для третьего уровня ПРО к 2030 году

Япония планирует представить новую ракету отечественного производства системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает Nikkei Asia. Сейчас Япония располагает двухуровневой системой ПРО, третий будет направлен на защиту атомных электростанций и другой инфраструктуры, а также отдаленных островов Японии. Испытательное производство усовершенствованной ракеты класса «земля-воздух» средней дальности начнется в 2023 году, запущена она будет ориентировочно в 2030 финансовом году.

Ракету Chu-SAM производит Mitsubishi Electric, обновленной Chu-SAM (дальность стрельбы менее 100 км) оснастят 14 наземных подразделений по всей Японии. Согласно одному из предложений, половину Chu-SAM можно было бы разместить на островах Нансэй, куда входит Окинава.

Среди потенциальных объектов для размещения — лагерь на Йонагуни, расположенный в 110 километрах от Тайваня, а также новый лагерь, открытие которого запланировано на март, на близлежащем острове Исигаки.

В декабре японское правительство представило обновленную Стратегию нацбезопасности. Согласно документу, к защите атомных станций и других ключевых объектов более активно будут привлекать Силы самообороны.

Мария Федотова

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