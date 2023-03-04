В Ярославле объявлен аукцион на благоустройство Павловской рощи

В Ярославле объявлен аукцион на благоустройство общественной территории «Павловский парк». Рабочая документация по проекту размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Благоустраиваемую территорию жители Дзержинского района называют Павловской рощей. Подрядная организация определится по итогам аукциона 16 марта. Стоимость благоустройства – 38,4 млн руб. Сами работы должны быть завершены до конца августа, а основной объем выполнен за три летних месяца.

В общем перечне работ значится сооружение смотровой площадки на берегу Волги с видом на Толгский монастырь. Подрядчик будет устанавливать скамьи с навесами и встроенной светодиодной подсветкой, качели, урны. Перед входом в рощу появится надпись «Павловский парк». Подрядчик выполнит ремонт арочного пешеходного моста, отдельно описано берегоукрепление.

«Производство работ осуществляется в прибрежной полосе вручную. Общая площадь берегоукрепительных робот составляет 1316 кв. м. Производятся ручная срезка растительного слоя, укладка нетканого геотекстиля, монтаж георешетки, укладка рулонного газона. На участке пешеходного моста производится монтаж габионов»,— отмечается в рабочей документации.

Плитка будет уложена на общей площади парка в 1408 кв. м, на площади в 1535 кв. м появится покрытие из гранитного отсева. В роще сделают систему освещения и видеонаблюдения, кабели для которых закопают в шести траншеях метровой глубины.

Андрей Иванов