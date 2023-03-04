В Выселковском районе во время катания на найденной лодке утонул мальчик

Восьмилетний мальчик из станицы Новомалороссийской Выселковского района утонул при попытке переплыть реку на самодельном плавсредстве, которое пошло ко дну. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю
Трагедия произошла днем в пятницу, когда мальчики нашли на берегу брошенное самодельное плавсредство, на котором решили переплыть Бейсуг. Через некоторое время его затопило, и дети оказались в воде. По данным СУСК, один из местных жителей, услышавший крики о помощи, успел спасти одного из мальчиков, но второй к тому времени уже ушел под воду. Его тело спасатели обнаружили только в субботу.
Сейчас следователь осматривает место происшествия, допрашивает потерпевших и свидетелей.
«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему»,— говорится в сообщении. Расследование дела поставлено на контроль руководства регионального управления СКР.
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