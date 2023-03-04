Кубанский шпажист-паралимпиец завоевал «бронзу» на чемпионате России по фехтованию

Кубанский шпажист-паралимпиец Артур Юсупов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по фехтованию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Состязания проходят в Уфе, участие в них принимают 130 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 13 субъектов РФ. По итогам поединков среди саблистов и шпажистов Артур Юсупов завоевал девятое и седьмое места соответственно. В поединке на рапирах спортсмен взял бронзовую медаль чемпионата России.

Артур Юсупов — чемпион Паралимпийских игр в Токио, чемпион России, мира и Европы, победитель этапов Кубка Мира по фехтованию на колясках, в 2020 году министерство спорта края признало фехтовальщика лучшим паралимпийцем региона, говорится в сообщении.

Соревнования продлятся до 5 марта.

Михаил Волкодав

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