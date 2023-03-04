В Челябинской области прошел Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Финальные старты прошли 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина», сообщает правительство региона.

Глава области поприветствовал участников и поблагодарил федерацию фристайла России за постоянную поддержку и доверие региону. «Мы любим лыжи, любим сноуборд, развиваем свои горнолыжные курорты. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли в таком количестве. Я очень рад, спасибо вам», – сказал Алексей Текслер.

Соревнования по «ски-кроссу» проводились в два раунда. Первый состоялся 3 марта, во второй прошли 16 мужчин и 14 женщин. 4 марта в ходе второго раунда каждый участник соревновался с каждым. Восемь лучших спортсменов среди мужчин и среди женщин, набравших большее количество очков, прошли в финал. В результате среди мужчин первое место занял спортсмен из Челябинской области, четырехкратный чемпион России по фристайлу Игорь Омелин, второе – Кирилл Сысоев из Красноярского края, третье – петербуржец Андрей Герасимов. Среди женщин победительницей кубка стала Полина Рябова из Санкт-Петербурга. На втором месте Наталья Шерина из Ленинградской области, на третьем – петербурженка Екатерина Мальцева.

Всего в Кубке Евразии участвовал 51 спортсмен из девяти регионов России и Республики Беларусь.