Прокуратура добилась передачи 60 га земель бывшего колхоза в собственность Калининского района

Прокуратура добилась включения 60 га невостребованных земельных долей бывшего колхоза «Родина» в собственность Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Новониколаевского сельского поселения Калининского района длительное время не принимала мер к выявлению невостребованных земельных долей бывшего колхоза «Родина» и регистрации права муниципальной собственности на них.

Тогда надзорное ведомство обратилось в Калининский районный суд с административным иском, который признал бездействие администрации незаконным и обязал ее произвести инвентаризацию земель.

После этого местным чиновникам пришлось составить списки возможных к оформлению объектов и обратиться в суд, который признал право муниципальной собственности на 10 земельных долей общей площадью 60 га. Сейчас вступившее в силу решение суда и материалы землеустройства направлены в Росреестр на регистрацию.

Михаил Волкодав

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