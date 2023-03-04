Власти Краснодара рассказали о работе по очистке города от визуального мусора

Департамент архитектуры Краснодара направил в окружные администрации более 600 проектов по корректировке рекламных конструкций, чтобы очистить город от визуального мусора. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Артем Саламатин.

Более 250 предприниматели уже привели свои рекламные конструкции в соответствие с правилами благоустройства. Он отметил, что работа началась с улиц Ставропольской, Красной и Зиповской, продолжилась – на Ростовском шоссе и на ул. Мачуги.

«Хочется видеть наш город от визуального мусора, чтобы жители положительно воспринимали архитектурный облик, а рекламные конструкции его не портили», - рассказал Артем Саламатин.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram