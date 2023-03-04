На первый мачт «Факела» с Fan ID пришло более 10 тысяч зрителей

3 марта, в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), воронежский «Факел» сыграл вничью с подмосковными «Химками» - 1:1. Впервые в сезоне вход на Центральный стадион профсоюзов в Воронеже был возможен только при предъявлении карты болельщика (Fan ID). Не смотря на это нововведение, в морозную погону на трибунах собрались 10321 зритель, сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 20-й минуте гости получили право на пробитие пенальти, однако Резиуан Мирзов пробил в штангу. Игроки хозяев не успели обрадоваться, так как уже через минуту новичок «Химок» Маркос Гильерме вывел команду вперед, перед этим обыграв практически всю оборону воронежцев. Впрочем, хозяева отыгрались благодаря голу Георгия Гонгадзе на 44-й минуте, после прострела вдоль ворот второго форварда «Факела» – Хызыра Аппаева.

В результате пока в турнирной таблице «Факел» остается на 13-м месте с 14 очками, а «Химки» продолжают занимать 15-ю строчку, у них на один балл меньше. И.о. главного тренера команды гостей Георгий Джиоев после матча признал, что «с "Факелом" тяжело играть»: «Мы старались поймать их игру, но поле было тяжелое, когда сам играл в Воронеже, казалось, что было получше». При этом наставник отметил местных болельщиков, которые создавали давление на приезжих футболистов. Отметим, что «Химки» на трибунах поддерживали только 11 фанатов.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов также назвал матч «очень сложным». «Понимали, что будет жесткая мужская борьба. Естественно, недовольны, что не победили, но футболистам я ничего предъявить не смог: они сделали все, что смогли. На сегодня это наш уровень. Поле точно не помешало, для этого времени года оно было нормального качества. Нам не хватило мастерства. У нас были моменты, но не хватило реализации»,- объяснил тренер.

В следующем туре РПЛ, 11 марта, воронежский клуб сыграет в Москве против «Спартака».

Андрей Цветков