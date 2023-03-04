Молодые повара Черноморского побережья Кубани соревнуются в мастерстве в Новороссийске

15 команд поваров из средних специальных учебных заведений Геленджика, Новороссийска и Анапы соревнуются в мастерстве на конкурсе «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья Chefs & Juniors 2023». Об этом сообщает администрация Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба администрации Краснодарского края

пресс-служба администрации Краснодарского края



Главным условием конкурса является использование преимущественно местных продуктов.

Каждую команду курирует шеф-повар или су-шеф лучших ресторанов побережья. В рамках отборочного тура участники готовили холодную закуску, в финале, который намечен на 15 марта, команды представят горячие блюда.

«Гастрономическая составляющая — важная часть туризма. Благодаря увлеченности и самоотдаче наших мастеров локальная черноморская кухня уже стала брендом, который привлекает туристов наравне с морем и знаковыми достопримечательностями»,— цитирует пресс-служба врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого, рассказавшего о конкурсе.

Михаил Волкодав

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