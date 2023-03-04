За минувшие сутки на Кубани коронавирус выявили у 327 человек

За сутки в Краснодарском крае зафиксирован 327 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В частности, в Краснодаре выявили 123 случая, в Новороссийске — 19, в Сочи и Ейском районе — по 15, в Выселковском, Калининском, Ленинградском и Успенском районах, а также в Горячем Ключе — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили более 350 случаев COVID-19, из медучреждений выписано без малого 338 тыс. человек, 11 156 пациентов спасти не удалось.

В настоящее время на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1280 человек, в стационарах — 279 пациентов.

По данным федерального оперштаба, в РФ за минувшие сутки выявлено более 14 тыс. новых случаев COVID-19, госпитализировано свыше 1,5 тыс. человек, выписано из лечебных учреждений 11,4 тыс. человек, подтверждено 39 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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