В Крыму опровергли подлинность видео с украинскими боевиками в Джанкое

Близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками» по изоляторам для сети переменного тока на железной дороге сделал вывод, что видеозапись о готовящемся теракте проукраинских боевиков, якобы находящихся в Джанкое, сделана в Украине.

2 марта проукраинское военное движение «Атеш» опубликовало видео, на котором несколько вооруженных людей заявили, что находятся в крымском Джанкое, там они якобы сделали схроны с оружием и боеприпасами и теперь готовятся к минированию железной дороги.

«Видео записано на Украине. Это видно по изоляторам на контактной сети железной дороги... На видео за спиной вооруженных людей видны изоляторы, которые используются для сети переменного тока, в то время как в Крыму на железной дороге существует только сеть постоянного тока. На такой контактной сети используются два изолятора тарельчатого типа, а на дорогах с сетью переменного тока, количество "тарелочек" увеличивается до трех-пяти штук»,— говорится в посте «Войны с фейками».

Уточняется, что вопрос электрификации Крымской железной дороги и перевода ее на переменный ток уже ставился. Проектом предполагалось, что с 2021 по 2025 год могла быть проведена электрификация железной дороги от Керченского моста до города Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь, однако, пока ни один из проектов не утвержден, работы не начинались, говорится в сообщении.

Ранее информацию о проукраинском подполье в Крыму в своем Telegram-канале опроверг советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Нина Николаенко

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