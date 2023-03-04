Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор о взаимной выдаче преступников с Сирией, подписанный 29 июня 2022 года. Соответствующий документ (.pdf) опубликован на сайте Госдумы.

Согласно тексту договора, под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые по законодательству обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание не менее года лишения свободы.

По данным Минюста, в настоящее время Россия заключила 20 многосторонних и 96 двухсторонних договоров о правовой помощи, выдаче и передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Эрдни Кагалтынов