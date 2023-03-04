Руководителей ряда УК в Ленинском районе Ижевска привлекли к ответственности за плохую уборку снега

В деятельности пяти управляющих компаний Ижевска выявили нарушения при очистки тротуаров от снега. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в частности ООО «УК "ЖРП-Мастер"» ненадлежащим образом занималось уборкой снега с тротуаров во время снегопадов на придомовых территориях домов № 54 по ул. Клубная и № 45 по ул. Заречное шоссе.

Аналогичные нарушения выявили и в работе ООО «УК "Тафгай"», МУП «СпДУ», ООО УК «Партнер», ООО «Домоуправление № 10», в чьем управлении находятся многоквартирные дома Ленинского района Ижевска.

Руководителям управляющих компаний внесены представления, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 11.2 Закона УР от 13.10.2011 № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (нарушение требований правил благоустройства территории поселений, касающихся содержания объектов благоустройства).

Нарушения устранены, придомовые территории очищены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.