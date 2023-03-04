Газоснабжение семи сел Геленджика, нарушенное селем, восстановят к вечеру

Восстановление газопровода в Туапсинском районе, который был поврежден селем, оставившим частично без ресурса семь сел Геленджика, планируется завершить к вечеру субботы. Об этом сообщает краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе сейчас продолжаются, завершить их планируется к 18.00 — 20.00.

Накануне МЦУ Геленджика сообщил об отключении от газоснабжения сел Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутора Бетта из селя, сошедшего в районе Туапсе.

По данным туапсинских властей, речь идет о газопроводе в 5 км западнее села Горское (ответвление от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС).

Михаил Волкодав

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