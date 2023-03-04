В Удмуртии задержали подозреваемого в поджоге хозпостроек

В Удмуртии 29-летний мужчина задержан по подозрению в поджоге хозяйственных построек в одном из населенных пунктов Кизнерского района. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, из-за пожара постройки были уничтожены, повреждения получил и жилой дом. Ущерб составил 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Полицейские установили причастность к преступлению 29-летнего сожителя хозяйки, рабочего ижевского предприятия. По версии следствия, поджог мужчина совершил из-за неприязненных отношений с сожительницей.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.