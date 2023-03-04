Группа добровольцев из Удмуртии отправилась в зону специальной военной операции

Новая группа добровольцев из Удмуртии выехала в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Некоторые из них имеют боевой опыт на Северном Кавказе. По словам советника главы Удмуртии Александра Комлева, бойцов снабдили дополнительной амуницией.
«Сегодня наши добровольцы снова направляются в зону проведения специальной военной операции. Республика с самого первого дня помогает гуманитарной помощью. Откликнулись предприниматели, жители, волонтеры. Мы направляем не только дополнительное обмундирование, теплые вещи, но и высокотехнологичное оборудование, дроны, теплогенераторы, тепловизоры. Мы всегда на связи с командованием наших ребят, и помогаем всем, что им требуется»,— рассказал господин Комлев.
Волонтеры передали бойцам комплекты из наколенников, подлокотников и ковриков. Они также шьют для них балаклавы, маскировочные сети, вяжут носки.
«Пока мужчины на защите страны, присмотрим за их семьями. Здесь работаем адресно: к решению вопросов подключены и главы городов и районов, и волонтеры, и депутаты. Для семей бойцов действует ряд льгот, министерство социальной политики всегда готово оказать помощь с обучением, трудоустройством, документами. Кроме того, по поручению президента в послании Федеральному собранию в стране уже идут работы по созданию специального фонда для поддержки участников СВО»,— написал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
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