Минфин и Минторг США предложили Конгрессу запретить инвестиции в высокие технологии других стран

Минфин и Минторг США направили в Конгресс предложения о запрете инвестиций в высокотехнологичные секторы экономик других стран, которые могут угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы двух ведомств.

Источники издания сообщили, что в случае одобрения запрет коснется частных и венчурных инвестиций в создание полупроводников, искусственного интеллекта, квантовых вычислений. Газета отмечает, что в основном эти направления активно развивает Китай.

Вместе с тем в документах, изученных WSJ, конкретные страны, в экономики которых предлагается запретить инвестиции, не называются. При этом в наработках Минфина и Минторга США предлагается ввести запрет на инвестиции в секторы, способные повысить военный потенциал соперников США.

О запрете США на поставки высокотехнологичного продуктов для промышленности — в материале «Ъ» «Высокие технологии на замке».