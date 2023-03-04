Челябинская прокуратура проверит обеспечение детей с муковисцидозом лекарствами

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по жалобам на необеспечение детей с муковисцидозом лекарственным препаратов «Пульмозим». По ее результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, сообщает региональное надзорное ведомство.

В прокуратуру обратилась жительница Магнитогорска. Также о проблеме обеспечения лекарством детей и взрослых, страдающих редким генетическим заболеванием, она написала в группе «А.Л. Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». «По какой причине нам выдают важные лекарства с задержками? Даже по решению суда мой ребенок получил препараты с задержкой на месяц. Отечественный физраствор в закупе с ноября!!!»,– написала Екатерина Леонова. По ее словам, необходимо создать региональную программу по обеспечению детей и взрослых дорогостоящим медицинскими средствами (ингаляторы, дыхательные тренажеры). Подобные существует в Москве, Московской и Владимирской областях, Пермском крае и других регионах.