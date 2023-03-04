Башкортостан / Фото 04.03.2023, 09:44 Лучшие фото февраля Самые яркие события и кадры последнего месяца зимы Возложение венков 23 февраля, Масленица, возвращение спасателей из Турции и городские пейзажи — в фотогалерее «Ъ-Уфа». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и другие члены правительства во время возложения венков 23 февраля Фото: Ксения Федорова Акция поддержки участвующих в специальной военной операции на площади перед Русским драматическим театром 23 февраля Фото: пресс-служба мэрии Уфы Заснеженная улица Ленина в столице Башкирии Фото: Ксения Федорова Возвращение спасателей Управления гражданской защиты из турецкого города Кахраманмараш, где они помогали разбирать завалы после землетрясения Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Мемориал Федору Шаляпину на улице Ленина. 13 февраля в столице Башкирии справляли 150-летие со дня его рождения Фото: Ксения Федорова Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: пресс-служба Радия Хабирова Сжигание чучела Масленицы в парке Якутова Уфы Фото: Ксения Федорова Следующая фотография 1 / 7 Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и другие члены правительства во время возложения венков 23 февраля Фото: Ксения Федорова Акция поддержки участвующих в специальной военной операции на площади перед Русским драматическим театром 23 февраля Фото: пресс-служба мэрии Уфы Заснеженная улица Ленина в столице Башкирии Фото: Ксения Федорова Возвращение спасателей Управления гражданской защиты из турецкого города Кахраманмараш, где они помогали разбирать завалы после землетрясения Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Мемориал Федору Шаляпину на улице Ленина. 13 февраля в столице Башкирии справляли 150-летие со дня его рождения Фото: Ксения Федорова Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: пресс-служба Радия Хабирова Сжигание чучела Масленицы в парке Якутова Уфы Фото: Ксения Федорова