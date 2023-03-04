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Лучшие фото февраля

Самые яркие события и кадры последнего месяца зимы

Возложение венков 23 февраля, Масленица, возвращение спасателей из Турции и городские пейзажи — в фотогалерее «Ъ-Уфа».

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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и другие члены правительства во время возложения венков 23 февраля

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и другие члены правительства во время возложения венков 23 февраля

Фото: Ксения Федорова

Акция поддержки участвующих в специальной военной операции на площади перед Русским драматическим театром 23 февраля

Акция поддержки участвующих в специальной военной операции на площади перед Русским драматическим театром 23 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Заснеженная улица Ленина в столице Башкирии

Заснеженная улица Ленина в столице Башкирии

Фото: Ксения Федорова

Возвращение спасателей Управления гражданской защиты из турецкого города Кахраманмараш, где они помогали разбирать завалы после землетрясения

Возвращение спасателей Управления гражданской защиты из турецкого города Кахраманмараш, где они помогали разбирать завалы после землетрясения

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты

Мемориал Федору Шаляпину на улице Ленина. 13 февраля в столице Башкирии справляли 150-летие со дня его рождения

Мемориал Федору Шаляпину на улице Ленина. 13 февраля в столице Башкирии справляли 150-летие со дня его рождения

Фото: Ксения Федорова

Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Сжигание чучела Масленицы в парке Якутова Уфы

Сжигание чучела Масленицы в парке Якутова Уфы

Фото: Ксения Федорова

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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и другие члены правительства во время возложения венков 23 февраля

Фото: Ксения Федорова

Акция поддержки участвующих в специальной военной операции на площади перед Русским драматическим театром 23 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Заснеженная улица Ленина в столице Башкирии

Фото: Ксения Федорова

Возвращение спасателей Управления гражданской защиты из турецкого города Кахраманмараш, где они помогали разбирать завалы после землетрясения

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты

Мемориал Федору Шаляпину на улице Ленина. 13 февраля в столице Башкирии справляли 150-летие со дня его рождения

Фото: Ксения Федорова

Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе, который внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Сжигание чучела Масленицы в парке Якутова Уфы

Фото: Ксения Федорова

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