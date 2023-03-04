В Челябинске во время пожара в многоэтажке погибли школьница и пенсионерка

Во время пожара в многоэтажном доме в Челябинске погибли два человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС России по региона.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на проспекте Победы поступило вечером 3 марта. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят вещи в квартире на восьмом этаже на площади 5 кв. м. В помещении обнаружили двух человек – 12-летнюю девочку и пожилую женщину без сознания. Пострадавших передали работникам скорой помощи, но спасти их не удалось.

Из дома самостоятельно эвакуировались еще человек. Четырех жильцов вывели сотрудники МЧС при помощи спасательных комплектов. Сейчас устанавливаются причины ЧП.