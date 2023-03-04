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Краевая корпорация развития взяла на работу бывшего топ-менеджера автодилера

Директором по коммерции АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) назначен Алексей Кубышкин. Сведения об этом появились в обновленном кадровом разделе сайта КРПК. Ранее директором по коммерции был Сергей Гордашников.

Фото: КРПК

Фото: КРПК

В КРПК рассказали, что господин Кубышкин родился в Перми. Окончил строительный факультет ПНИПУ по специальности инженер-технолог/строитель. Более трех лет занимал должность управляющего директора автомобильного холдинга VERRA в Перми, шесть лет руководил пермскими дилерскими центрами Scoda и Mitsubishi в ГК «Уралавтоимпорт». Опыт управления крупными компаниями - 11 лет.

АО «КРПК» (100% акций в краевой собственности) курирует строительство ЖК «Любимов» в Березниках. Проект реализуется под контролем правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, Министерства строительства РФ и краевого минстроя.

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