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Коммерсантъ FM
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Байден и Шольц намерены продолжать санкционный курс в отношении России

3 марта в Вашингтоне прошла встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Белый дом выпустил отчет о переговорах политиков, в котором поясняется, что лидеры обсуждали «возлагаемые на Россию издержки» из-за ввода войск на Украину.

«Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию издержки за ее агрессию столько, сколько потребуется»,— говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома. Главы государств также обсудили дальнейшую поддержку Украины и обеспечение ее безопасности.

Западные страны-союзники Украины регулярно заявляют о своем намерении поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется. 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об этом главе МИД России Сергею Лаврову.

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