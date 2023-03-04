«Количество уголовных преследований будет минимизировано»

Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие смягчение ответственности за налоговые преступления, если все штрафы, пени и недоимки были уплачены в полном объеме. Как это может сказаться на бизнесе, рассуждает генеральный директор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев.



Виктор Панкеев

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«Новая мера направлена на то, чтобы плательщики вовремя выплачивали налоги. Если предприниматели не согласны с их начислением, они могут вернуть средства с помощью арбитражного суда. Для этого необходимо предоставлять всю документацию в установленный законом срок. Кроме того, этот подход позволит избежать случаев, когда правоохранители ищут повод, чтобы не закрывать дело.

Законодательные новации позитивным образом повлияют на подход уполномоченных органов к практике применения норм о налоговых преступлениях. С одной стороны, у налогоплательщика при проверках с учетом исполнения им установленных законом условий открываются прямые перспективы для благоприятного исхода дела по этой категории. С другой — с внесением данных изменений количество инцидентов, связанных с уголовным преследованием налогоплательщиков, будет существенно минимизировано.

Важность изменений не в освобождении от уголовной ответственности при погашении недоимок, а в возможности сделать это без судебных разбирательств. Теперь бизнес сможет оперативнее реагировать на выявленные факты нарушения налоговых обязанностей при компенсации недоимки. Но при этом и государство будет реагировать быстрее на подобные нарушения и своевременно ставить вопрос о возмещении.

Исключение уголовной ответственности при выплате долгов по налогам снимет многие проблемы, в том числе с недостатками уголовного правосудия по налоговым составам.

Новые изменения в Уголовном кодексе существенно поменяют положение тех налогоплательщиков, которых ранее обвиняли в налоговых преступлениях. Каждый налогоплательщик, у которого сумма начисленных налогов составляет более 15 млн руб., может стать фигурантом уголовного дела.

Хочу также отметить, что в судах по налоговым преступлениям сравнительно невысокие стандарты доказывания вины. Налогоплательщики часто не могут доказать невиновность, а в судах общей юрисдикции судьи не погружены в вопросы ведения бизнеса или документооборота».

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