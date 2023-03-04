Курс доллара. Прогноз на 6–10 марта

Минувшую неделю доллар США завершает ослаблением позиций на российском рынке. Во вторник курс американской валюты достигал отметки 73,96 руб./$, потеряв за неполные два дня 2,15 руб. Даже с учетом последующей коррекции и возвращения курса к отметке 75,63 руб/$ он остался на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|74.50-76.00
|Экспобанк
|74.50-76.50
|ПСБ
|75.00-76.00
|Банк Зенит
|75.50
|«БКС Мир инвестиций»
|74.50-76.50
|Консенсус-прогноз *
|75.45
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Решение Минфина для многих аналитиков стало неожиданностью
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 74,5–76,5. Внешняя и внутренняя конъюнктура для российской валюты к концу минувшей недели ухудшилась. Здесь и усилившееся давление геополитики, и потеря уверенности нефтяных цен, и решение Минфина в новом месячном периоде с 7 марта в рамках бюджетного правила продавать в 1,6 раза меньше юаней, чем в феврале. Последнее для многих аналитиков стало неожиданностью, а для рубля локально не самой приятной новостью. Впрочем, данное решение указывает на вероятное сокращение объема недополученных нефтегазовых доходов бюджета, а это, напротив, уже благоприятно в разрезе средне- и долгосрочных перспектив нацвалюты.
Переориентация внешней торговли РФ на Восток может проходить в комфортных условиях
Вероятно, основная фаза ослабления рубля позади, поскольку на первый план выходят поддерживающие новости. Сокращение размера продажи валюты Минфином является нейтральным, поскольку меньший объем предложения юаней на рынке может свидетельствовать о нормализации экспортных поступлений, что является позитивным сигналом. Сильная экономическая статистика из Китая подтверждает, что переориентация внешней торговли РФ на Восток может проходить в комфортных условиях.
Значимых факторов для укрепления рубля не наблюдаем
Торговая активность долларом с расчетами «завтра» на минувшей неделе демонстрировала постепенное снижение, отступив к средним значениям февраля. Мы полагаем, что на рынке преобладает переизбыток предложения рублей в связи с низкой активностью экспортеров из-за фактора начала месяца. Отметим, что высокой волатильности не наблюдалось и в других ключевых валютных парах Московской биржи. На следующей неделе актуальным останется диапазон 75–76 руб. На рынке сохранится пониженная торговая активность со стороны экспортеров, при этом дополнительную поддержку иностранным валютам окажет решение Минфина сократить ежедневный объем продажи валюты в 1,6 раза, до 5,4 млрд руб. На данный момент значимых факторов для укрепления рубля не наблюдаем.
Открывается дорога к уровню 76,5 руб./$.
До конца следующей недели мы прогнозируем торги по курсу доллара в диапазоне 74,5–76,5 руб./$. Российская валюта будет показывать умеренно негативную динамику на фоне снижающихся котировок нефти. Отметим, что также давление на рубль оказывает рост импортных потоков, что повышает спрос на иностранные валюты среди участников внешнеэкономической деятельности. С точки зрения технического анализа после преодоления важного сопротивления на уровне 75 руб./$ открывается дорога к уровню 76,5 руб./$. Хотя для этого должен появиться триггер в виде новостного фона. До появления данного новостного фона рубль будет, скорее, постепенно ослабевать в отношении иностранных валют, предпринимая попытки отыграть часть потерь при росте аппетита к риску на финансовых рынках. Отметим, что одно из важнейших событий для российского рынка состоится 17 марта, когда Банк России будет принимать решение по ключевой ставке.
Негативным фактором для евро могут стать новости о понижении индекса деловой активности в еврозоне в феврале
Добавляют оптимизма российскому рынку новости о росте нефтегазовых доходов страны в феврале относительно января текущего года. При этом курс российского рубля по-прежнему находится под давлением множества факторов, от геополитической обстановки до текущего роста инфляционных рисков и сигналов увеличенного спроса на валюту со стороны импортеров. В центре обсуждения инвесторов — объявленное снижение продажи валюты по бюджетному правилу Минфином России с 7 марта. Тем временем негативным фактором для евро могут стать новости о понижении индекса деловой активности в еврозоне в феврале. По-прежнему надежды на улучшение ситуации на нефтяном, а вместе с ним и на валютном рынках возлагаются на скорость восстановления китайской экономики.