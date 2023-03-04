Курс доллара. Прогноз на 6–10 марта

Денис Буйволов,

аналитик Решение Минфина для многих аналитиков стало неожиданностью Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 74,5–76,5. Внешняя и внутренняя конъюнктура для российской валюты к концу минувшей недели ухудшилась. Здесь и усилившееся давление геополитики, и потеря уверенности нефтяных цен, и решение Минфина в новом месячном периоде с 7 марта в рамках бюджетного правила продавать в 1,6 раза меньше юаней, чем в феврале. Последнее для многих аналитиков стало неожиданностью, а для рубля локально не самой приятной новостью. Впрочем, данное решение указывает на вероятное сокращение объема недополученных нефтегазовых доходов бюджета, а это, напротив, уже благоприятно в разрезе средне- и долгосрочных перспектив нацвалюты.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Переориентация внешней торговли РФ на Восток может проходить в комфортных условиях Вероятно, основная фаза ослабления рубля позади, поскольку на первый план выходят поддерживающие новости. Сокращение размера продажи валюты Минфином является нейтральным, поскольку меньший объем предложения юаней на рынке может свидетельствовать о нормализации экспортных поступлений, что является позитивным сигналом. Сильная экономическая статистика из Китая подтверждает, что переориентация внешней торговли РФ на Восток может проходить в комфортных условиях.

Егор Жильников,

главный аналитик Значимых факторов для укрепления рубля не наблюдаем Торговая активность долларом с расчетами «завтра» на минувшей неделе демонстрировала постепенное снижение, отступив к средним значениям февраля. Мы полагаем, что на рынке преобладает переизбыток предложения рублей в связи с низкой активностью экспортеров из-за фактора начала месяца. Отметим, что высокой волатильности не наблюдалось и в других ключевых валютных парах Московской биржи. На следующей неделе актуальным останется диапазон 75–76 руб. На рынке сохранится пониженная торговая активность со стороны экспортеров, при этом дополнительную поддержку иностранным валютам окажет решение Минфина сократить ежедневный объем продажи валюты в 1,6 раза, до 5,4 млрд руб. На данный момент значимых факторов для укрепления рубля не наблюдаем.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Открывается дорога к уровню 76,5 руб./$. До конца следующей недели мы прогнозируем торги по курсу доллара в диапазоне 74,5–76,5 руб./$. Российская валюта будет показывать умеренно негативную динамику на фоне снижающихся котировок нефти. Отметим, что также давление на рубль оказывает рост импортных потоков, что повышает спрос на иностранные валюты среди участников внешнеэкономической деятельности. С точки зрения технического анализа после преодоления важного сопротивления на уровне 75 руб./$ открывается дорога к уровню 76,5 руб./$. Хотя для этого должен появиться триггер в виде новостного фона. До появления данного новостного фона рубль будет, скорее, постепенно ослабевать в отношении иностранных валют, предпринимая попытки отыграть часть потерь при росте аппетита к риску на финансовых рынках. Отметим, что одно из важнейших событий для российского рынка состоится 17 марта, когда Банк России будет принимать решение по ключевой ставке.