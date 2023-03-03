Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области снова выросла смертность от COVID-19

По данным Роспотребнадзора и ФМБА (контролирует Димитровград), в Ульяновской области в пятницу, 3 марта, суточный прирост заражений COVID-19 составил 84 случая. Накануне, 2 марта, он составил 89 случаев – самый высокий за последние полторы недели.

До этого, 22 февраля, суточный прирост доходил до 113 случаев – самый высокий показатель заболеваемости с 11 октября 2022 года, когда пошла на спад предыдущая волна заражений. По расчетам «Ъ-Волга», удельный суточный прирост на 100 тыс. жителей региона в пятницу составил 7,05 случая. Это ниже удельного прироста по России (9,94) и значительно ниже прироста в Москве (19,21) и в Самарской области (18,96).

Всего с начала пандемии официально зафиксировано в Ульяновской области 250247 случаев заражений, это 20,81% от численности населения региона.

В то же время в Ульяновской области, начиная с 17 февраля снова стали фиксироваться случаи смерти от COVID-19 (их не было с 29 ноября 2022 года). Начиная с 20 февраля смертность составила 4 случая в неделю (без учета данных по Димитровграду, по которому ФМБА данные о смертности не раскрывает). Всего, по официальным данным, за период пандемии в Ульяновской области от COVID-19 умерли 4811 человек.

Сергей Титов, Ульяновск

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...