В Ульяновской области снова выросла смертность от COVID-19

По данным Роспотребнадзора и ФМБА (контролирует Димитровград), в Ульяновской области в пятницу, 3 марта, суточный прирост заражений COVID-19 составил 84 случая. Накануне, 2 марта, он составил 89 случаев – самый высокий за последние полторы недели.

До этого, 22 февраля, суточный прирост доходил до 113 случаев – самый высокий показатель заболеваемости с 11 октября 2022 года, когда пошла на спад предыдущая волна заражений. По расчетам «Ъ-Волга», удельный суточный прирост на 100 тыс. жителей региона в пятницу составил 7,05 случая. Это ниже удельного прироста по России (9,94) и значительно ниже прироста в Москве (19,21) и в Самарской области (18,96).

Всего с начала пандемии официально зафиксировано в Ульяновской области 250247 случаев заражений, это 20,81% от численности населения региона.

В то же время в Ульяновской области, начиная с 17 февраля снова стали фиксироваться случаи смерти от COVID-19 (их не было с 29 ноября 2022 года). Начиная с 20 февраля смертность составила 4 случая в неделю (без учета данных по Димитровграду, по которому ФМБА данные о смертности не раскрывает). Всего, по официальным данным, за период пандемии в Ульяновской области от COVID-19 умерли 4811 человек.

Сергей Титов, Ульяновск