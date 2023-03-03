ОНФ: в Ярославском районе школу заливает из-за протекающей крыши

В МОУ «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского района во время сильных дождей и таяния снега протекает крыша, сотрудники школы вынуждены подставлять ведра для стекающей с потолка воды, об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

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По словам учеников школы, на всех трех этажах здания отсырели потолки и стены, рядом с раздевалкой, отремонтированной в 2022 году за 1 млн руб., уже появились коричневые разводы. Последний капитальный ремонт крыши был в 2009 году, само здание построено в 1985 году.

«С 2018 года эта крыша течет. Директор неоднократно обращалась в департамент образования и администрацию района. Стоимость ремонта крыши возросла в два раза. Стоит он теперь около 6 млн руб. Косметический ремонт, который вынуждена делать дирекция школы, проводится иногда даже по два раза в год. Школе нужно помогать, нужно изыскивать деньги»,— рассказала руководитель регисполкома «Народного фронта» Оксана Каменецкая.

В ответ на просьбы школы о капитальном ремонте власти района дали понять, что необходимых средств нет, сообщает ОНФ. По словам госпожи Каменецкой, ОНФ обратит внимание правительства области на эту проблему. «Дальше тянуть уже некуда: нарушается санитарное законодательство, под угрозой пожарная безопасность»,— заявила Оксана Каменецкая. В школе, по словам руководства учреждения, обучаются порядка 700 детей.

Прокуратура оценит законность действий должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта, и примет меры для устранения нарушений. Также будут приняты меры прокурорского реагирования для привлечения финансирования для ремонта кровли.

Алла Чижова