Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ОНФ: в Ярославском районе школу заливает из-за протекающей крыши

В МОУ «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского района во время сильных дождей и таяния снега протекает крыша, сотрудники школы вынуждены подставлять ведра для стекающей с потолка воды, об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Фото: Народный фронт

Фото: Народный фронт

По словам учеников школы, на всех трех этажах здания отсырели потолки и стены, рядом с раздевалкой, отремонтированной в 2022 году за 1 млн руб., уже появились коричневые разводы. Последний капитальный ремонт крыши был в 2009 году, само здание построено в 1985 году.

«С 2018 года эта крыша течет. Директор неоднократно обращалась в департамент образования и администрацию района. Стоимость ремонта крыши возросла в два раза. Стоит он теперь около 6 млн руб. Косметический ремонт, который вынуждена делать дирекция школы, проводится иногда даже по два раза в год. Школе нужно помогать, нужно изыскивать деньги»,— рассказала руководитель регисполкома «Народного фронта» Оксана Каменецкая.

В ответ на просьбы школы о капитальном ремонте власти района дали понять, что необходимых средств нет, сообщает ОНФ. По словам госпожи Каменецкой, ОНФ обратит внимание правительства области на эту проблему. «Дальше тянуть уже некуда: нарушается санитарное законодательство, под угрозой пожарная безопасность»,— заявила Оксана Каменецкая. В школе, по словам руководства учреждения, обучаются порядка 700 детей.

Прокуратура оценит законность действий должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ремонта, и примет меры для устранения нарушений. Также будут приняты меры прокурорского реагирования для привлечения финансирования для ремонта кровли.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...