Образование с ЛУКОЙЛ

1. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра инновационного менеджмента Количество магистерских программ 2, «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» (очная) и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании» (очно-заочная) Численность обучающихся на кафедре 38 человек Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС 100% Процент трудоустройства выпускников в организациях группы ЛУКОЙЛ 50% (2019 год) 2. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений Дата создания 21 марта 2013 года Количество магистерских программ 1, «Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений», направление «Нефтегазовое дело» Численность обучающихся на кафедре 45 человек Количество ППС с учеными степенями 100% к общей численности ППС Процент трудоустройства выпускников 71% 3. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Нефтегазовый инжиниринг» Дата создания 2014 год Кафедра выпускающая с 2019 года Направления подготовки, по которым осуществляется обучение горно-нефтяной факультет, кафедра «Нефтегазовые технологии», направление «Нефтегазовое дело» Количество магистерских программ 5. Основная программа «Управление нефтегазовыми активами» (10 человек), а также участие в реализации магистерских программ «Технология разработки нефтяных месторождений», «Технология заканчивания и крепления скважин», «Трубопроводный транспорт углеводородов», «Технология разработки интеллектуальных месторождений» Численность студентов на всех магистерских программах 54 человека 4. Базовая кафедра Тюменского индустриального университета Кафедра выпускающая с 2018 года Количество магистерских программ 1, «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта» (основная) Численность студентов в 2019 году 23 человека На кафедре практикуется практико-модульное обучение (ПМО) по программам магистратуры и бакалавриата. Подготовка на кафедре ведется в рамках практико-модульного обучения: Нефтегазовое дело. Строительство. Технология геологической разведки Численность студентов по ПМО 44 человека 5. 30 октября 2017 года на ученом совете Волгоградского государственного технического университета было принято решение об организации кафедры «Современные нефтегазовые технологии» на базе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС 100% Направления подготовки, по которым осуществляется обучение переподготовка сотрудников филиала, подготовка бакалавров и магистров 6. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина «Возобновляемые источники энергии» в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Дата создания 29 августа 2017 года Количество преподаваемых дисциплин 7 Численность магистрантов 13 человек Количество магистерских программ 1, «Возобновляемые источники энергии» 7. Базовая кафедра Волгоградского государственного технического университета «Экономика энергетического комплекса» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Дата создания 6 июня 2017 года 8. Базовая кафедра учетно-аналитической и налоговой экспертизы в Волгоградском государственном университете на базе ООО ЛУКОЙЛ-МЦПБ Дата создания 1 сентября 2018 года 9. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Инновационные технологии добычи нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Дата создания 11 июля 2018 года Реализуемая магистерская программа «Технология разработки интеллектуальных месторождений» 10. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Переработка нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дата создания 13 августа 2019 года Реализуемая магистерская программа «Технология разработки интеллектуальных месторождений» 11. Базовая кафедра «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Дата создания 26 мая 2022 года Реализуемая магистерская программам «Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»