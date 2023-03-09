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Образование с ЛУКОЙЛ

1. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра инновационного менеджмента
Количество магистерских программ2, «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» (очная) и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании» (очно-заочная)
Численность обучающихся на кафедре38 человек
Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС100%
Процент трудоустройства выпускников в организациях группы ЛУКОЙЛ50% (2019 год)
2. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений
Дата создания21 марта 2013 года
Количество магистерских программ1, «Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений», направление «Нефтегазовое дело»
Численность обучающихся на кафедре45 человек
Количество ППС с учеными степенями100% к общей численности ППС
Процент трудоустройства выпускников71%
3. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Нефтегазовый инжиниринг»
Дата создания2014 год
Кафедра выпускающая с 2019 года
Направления подготовки, по которым осуществляется обучениегорно-нефтяной факультет, кафедра «Нефтегазовые технологии», направление «Нефтегазовое дело»
Количество магистерских программ5. Основная программа «Управление нефтегазовыми активами» (10 человек), а также участие в реализации магистерских программ «Технология разработки нефтяных месторождений», «Технология заканчивания и крепления скважин», «Трубопроводный транспорт углеводородов», «Технология разработки интеллектуальных месторождений»
Численность студентов на всех магистерских программах54 человека
4. Базовая кафедра Тюменского индустриального университета
Кафедра выпускающая с 2018 года
Количество магистерских программ1, «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта» (основная)
Численность студентов в 2019 году23 человека
На кафедре практикуется практико-модульное обучение (ПМО) по программам магистратуры и бакалавриата. Подготовка на кафедре ведется в рамках практико-модульного обучения: Нефтегазовое дело. Строительство. Технология геологической разведки
Численность студентов по ПМО44 человека
5. 30 октября 2017 года на ученом совете Волгоградского государственного технического университета было принято решение об организации кафедры «Современные нефтегазовые технологии» на базе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде
Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС100%
Направления подготовки, по которым осуществляется обучениепереподготовка сотрудников филиала, подготовка бакалавров и магистров
6. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина «Возобновляемые источники энергии» в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
Дата создания29 августа 2017 года
Количество преподаваемых дисциплин7
Численность магистрантов13 человек
Количество магистерских программ1, «Возобновляемые источники энергии»
7. Базовая кафедра Волгоградского государственного технического университета «Экономика энергетического комплекса» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
Дата создания6 июня 2017 года
8. Базовая кафедра учетно-аналитической и налоговой экспертизы в Волгоградском государственном университете на базе ООО ЛУКОЙЛ-МЦПБ
Дата создания1 сентября 2018 года
9. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Инновационные технологии добычи нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Дата создания11 июля 2018 года
Реализуемая магистерская программа«Технология разработки интеллектуальных месторождений»
10. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Переработка нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Дата создания13 августа 2019 года
Реализуемая магистерская программа«Технология разработки интеллектуальных месторождений»
11. Базовая кафедра «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
Дата создания26 мая 2022 года
Реализуемая магистерская программам«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»

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