Образование с ЛУКОЙЛ

|1. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра инновационного менеджмента
|Количество магистерских программ
|2, «Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности» (очная) и «Инновационные технологии в управлении производственными отношениями и человеческим капиталом нефтегазовой компании» (очно-заочная)
|Численность обучающихся на кафедре
|38 человек
|Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС
|100%
|Процент трудоустройства выпускников в организациях группы ЛУКОЙЛ
|50% (2019 год)
|2. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — кафедра моделирования физико-технологических процессов разработки месторождений
|Дата создания
|21 марта 2013 года
|Количество магистерских программ
|1, «Моделирование физико-технологических процессов разработки нефтегазовых месторождений», направление «Нефтегазовое дело»
|Численность обучающихся на кафедре
|45 человек
|Количество ППС с учеными степенями
|100% к общей численности ППС
|Процент трудоустройства выпускников
|71%
|3. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Нефтегазовый инжиниринг»
|Дата создания
|2014 год
|Кафедра выпускающая с 2019 года
|Направления подготовки, по которым осуществляется обучение
|горно-нефтяной факультет, кафедра «Нефтегазовые технологии», направление «Нефтегазовое дело»
|Количество магистерских программ
|5. Основная программа «Управление нефтегазовыми активами» (10 человек), а также участие в реализации магистерских программ «Технология разработки нефтяных месторождений», «Технология заканчивания и крепления скважин», «Трубопроводный транспорт углеводородов», «Технология разработки интеллектуальных месторождений»
|Численность студентов на всех магистерских программах
|54 человека
|4. Базовая кафедра Тюменского индустриального университета
|Кафедра выпускающая с 2018 года
|Количество магистерских программ
|1, «Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта» (основная)
|Численность студентов в 2019 году
|23 человека
|На кафедре практикуется практико-модульное обучение (ПМО) по программам магистратуры и бакалавриата. Подготовка на кафедре ведется в рамках практико-модульного обучения: Нефтегазовое дело. Строительство. Технология геологической разведки
|Численность студентов по ПМО
|44 человека
|5. 30 октября 2017 года на ученом совете Волгоградского государственного технического университета было принято решение об организации кафедры «Современные нефтегазовые технологии» на базе филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде
|Количество ППС с учеными степенями к общей численности ППС
|100%
|Направления подготовки, по которым осуществляется обучение
|переподготовка сотрудников филиала, подготовка бакалавров и магистров
|6. Базовая кафедра РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина «Возобновляемые источники энергии» в ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»
|Дата создания
|29 августа 2017 года
|Количество преподаваемых дисциплин
|7
|Численность магистрантов
|13 человек
|Количество магистерских программ
|1, «Возобновляемые источники энергии»
|7. Базовая кафедра Волгоградского государственного технического университета «Экономика энергетического комплекса» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»
|Дата создания
|6 июня 2017 года
|8. Базовая кафедра учетно-аналитической и налоговой экспертизы в Волгоградском государственном университете на базе ООО ЛУКОЙЛ-МЦПБ
|Дата создания
|1 сентября 2018 года
|9. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Инновационные технологии добычи нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
|Дата создания
|11 июля 2018 года
|Реализуемая магистерская программа
|«Технология разработки интеллектуальных месторождений»
|10. Базовая кафедра Пермского национального исследовательского политехнического университета «Переработка нефти и газа» на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
|Дата создания
|13 августа 2019 года
|Реализуемая магистерская программа
|«Технология разработки интеллектуальных месторождений»
|11. Базовая кафедра «Морские нефтегазовые технологии» Астраханского государственного технического университета в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
|Дата создания
|26 мая 2022 года
|Реализуемая магистерская программам
|«Технологии освоения морских нефтегазовых месторождений»