Новый взгляд на белок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Суворов

Фото: www.umass.edu Александр Суворов

Фото: www.umass.edu

Александр Суворов — профессор Массачусетского университета в Амхерсте и сооснователь фармацевтического стартапа ReGENE, который разрабатывает средство увеличения продолжительности здоровой жизни. Докторскую степень получил в Институте экологии и эволюции РАН, некоторое время работал в Шербрукском и Бостонском университетах.

Применил эволюционный подход в изучении механизмов, контролирующих процессы распределения ресурсов и старения в организме различных животных, предложил новый взгляд на роль молекулярного каскада белка mTOR в регулировании продолжительности жизни. Работа на эту тему была опубликована в журнале Ageing Research Reviews в декабре 2022 года.