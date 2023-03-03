Мэр Анапы поручил подобрать 10 земельных участков под объекты здравоохранения

В Анапе подберут земельные участки под десять объектов здравоохранения. Такое поручение управлениям архитектуры и имущественных отношений дал мэр города Василий Швец, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Глава города отметил, что в городе отремонтировали медучреждения и продолжают строить мини-поликлиники в сельских округах. Однако из-за увеличивающегося количества населения городу нужны новые объекты здравоохранения. По словам мэра, для этого необходимо использовать федеральные и краевые меры поддержки и включать объекты здравоохранения в договоры комплексного развития территории.

По словам главврача горбольницы Вячеслава Ушакова, в минздрав уже направлена заявка о потребности в десяти новых объектах для включения в программу «Развитие здравоохранения» до 2030 года. Речь идет о шести ФАПах и четырех ВОПах. Но не под все объекты пока определены земельные участки. Глава отметил, что нужно их подобрать и предоставить информацию о них в единую службу заказчика для оперативного формирования проектов медучреждений.

Кроме того, глава Анапы отметил, что в городе острая нехватка медицинских кадров. В связи с этим он поручил изучить опыт других территорий по успешному привлечению кадров в отрасль.

Татьяна Ручкина

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