Авария грузовика и с легковушкой в тоннеле дамбы привела к пробкам на КАД

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Финском транспортном отсеке тоннеля городской дамбы перекрыло три полосы. Столкновение произошло около 15:10, рассказали 3 марта в пресс-службе Дирекции КЗС.

Представители учреждения около 15:44 сообщали, что движение в Финском транспортном отсеке осуществляется лишь по левой полосе. «Деловой Петербург» отмечает, что машины начали движение по двум полосам уже к 16:45. Кроме того, рядом с местом основной аварии столкнулись автобус и легковушка.

Об обстоятельствах аварий и наличии в них пострадавших в КЗС и ГИБДД не сообщали. По данным Яндекс.Карт, пробки в городе достигли 7 баллов вечером в пятницу, однако на месте аварий дорога свободна.

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