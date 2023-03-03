Стоимость строительства перегрузочного комплекса аммиака в порту Тамань выросла на 50%

Возведение объекта по перевалке аммиака и карбамида в Тамани, которое ведет ПАО «Тольяттиазот», стало дороже на 20 млрд руб., ранее его планировали построить за 40 млрд руб., об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на слова руководителя проекта Рината Габитова.

Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса позволит переваливать 2 млн тонн аммиака в год. Ввод второй очереди увеличит грузооборот до 5 млн тонн в год (3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида). Инвестиционный проект планируется реализовать в 2024–2025 годах.

По словам Рината Габитова, инфраструктура перегрузочного комплекса включает в себя гидротехнические сооружения, береговые терминалы аммиака и карбамида, комплекс вспомогательных зданий и сооружений, ж/д станции «Тольяттиазот» и Волна.

Вчера, 2 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее план мероприятий по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в порту Тамань. ПАО «Тольяттиазот» реализует проект с 2003 года. В течение длительного времени объект был законсервирован, работы на терминале возобновились в 2015 году.

ПАО «Тольяттиазот» входит в тройку основных производителей аммиака в стране. Завод включает в себя семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата карбамида.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram