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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк вновь включен в топ-10 банков ЦБ

Райффайзенбанк с третьей недели февраля вновь включен в топ-10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов. Он не входил в этот список с января. Это следует из данных Центробанка (ЦБ).

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась до 7,68% годовых в третьей декаде февраля. Во второй декаде февраля она составляла 7, 93%.

Рекордно высокий показатель ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%. Рекордно низкое значение показателя наблюдалось в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

В топ-10 банков, составляемый ЦБ для формирования отчетности о продуктах финансовых организаций, входят: «Сбер», Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. Райффайзенбанк, вернувшись в список, заменил Московский кредитный банк.

Лусине Баласян

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